La Fiorentina perde Moise Kean per la partita di Cagliari in programma questo pomeriggio alle 18:30. Nelle ultime ore il giocatore ha lasciato il ritiro della squadra. Al momento, però, non sono chiare le motivazioni, di certo c'è la sua assenza contro la formazione sarda. Una defezione che arriva a ridosso del fischio d'inizio, con il tecnico viola costretto a correre ai ripari.