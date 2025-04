Dedica a Kean e sogno Champions, Palladino spinge la Fiorentina: "Ancora tutto aperto, siamo lì"

CAGLIARI - Passa in rimonta la Fiorentina e continua a coltivare il sogno Champions . Raffaele Palladino , tecnico della viola, dopo il 2-1 sul Cagliari commenta ai microfoni di RaiSport: "Oggi i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, di cuore e sacrificio nonché di qualità tecnica. Per noi è stata una settimana particolare e difficile, con pochissimi allenamenti e senza poter preparare questa gara".

"Vittoria per Kean"

Palladino aggiunge: "Eravamo senza materiale e ci siamo fermati qui a Cagliari, ma non abbiamo cercato alibi. Su un campo molto difficile, ci siamo snaturati giocando sulle palle sporche e c'era tanto vento, ma abbiamo vinto da squadra. Dedichiamo la vittoria a Moise Kean, che era out per problemi familiari, e ai nostri tifosi che non c'erano. Per noi Kean è importante, ma questa Fiorentina sa anche adattarsi. Ci siamo trovati bene anche con chi lo ha sostituito".