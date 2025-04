Dodò ha l’appendicite, la Fiorentina ne perde un altro dopo Kean

Oltre all'assenza di Moise Kean, la Fiorentina dovrà fare a meno anche di Dodo: il terzino brasiliano è stato ricoverato in ospedale per un'infiammazione all'appendice intestinale che dovrà essere monitorata. In caso di operazione, per il giocatore si prospettano almeno 2/3 turni di stop, che lo porterà a saltare l'Empoli, l'andata della semifinale di Conference League contro il Real Betis e probabilmente anche la sfida di campionato contro la Roma. Da capire se potrà recuperare almeno per la gara di ritorno contro gli andalusi.