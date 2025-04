Ferrari loda la Fiorentina: “Annata importante”. Su Dodò, Kean e volata finale...

Ferrari, messaggio alla Lega

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato così a Sky Sport:"A Cagliari una vittoria del gruppo, dal lato sportivo è stata una bella soddisfazione. È successo un po' di tutto, ci dispiace che non ci siano state le dovute attenzioni per tutte le società. C'è un regolamento preciso, si doveva giocare il primo giorno disponibile che era martedì, non ci è stato detto nulla e per questo stavamo ripartendo verso Firenze. Abbiamo dovuto organizzare tutto all'ultimo. È stata una situazione inspiegabile, spero facciano chiarezza e soprattutto che la Lega continui a essere di tutti e non solo di qualcuno". Poi sull'assenza di Dodò: "Quest'anno non ci facciamo mancar niente. Nella notte non si è sentito bene, è in ospedale, stiamo facendo gli accertamenti del caso e appena sapremo qualcosa in più lo diremo. Stanno facendo gli esami, potrebbe essere appendicite ma anche altre cose".