Palladino: "Siamo un gruppo compatto, possiamo rendere questa stagione fantastica"

"Ecco cosa ho detto a Mandragora"

"A Mandragora dopo il gol in rovesciata ho detto che anche oggi è stato fenomenale, si merita questo momento - ha proseguito Palladino - Ringrazio Folorunsho perché ha fatto una bella partita, si è adattato, ho scelto lui perché aveva fatto bene nell'ultima partita. A destra al posto di Dodò possono giocare sia lui che Parisi, mentre Moreno ha altre caratteristiche. In questo momento non esiste la stanchezza, esiste la mentalità della squadra, è importante il recupero, i giocatori stanno bene, ovvio che dobbiamo dosare un po' le energie ma non sono preoccupato perché abbiamo talmente tante partite importanti che sono sicuro che chiunque giocherà darà il massimo. Fagioli? La turbolenza l'ha un po' superata, ha subito un po' di contraccolpo psicologico ma credo che sia in recupero". Parlando dell'assenza di Moise Kean, Palladino ha confessato: "L'ho sentito in questi giorni via messaggio, gli siamo stati vicini visto il momento che sta attraversando, dovrebbe tornare domani sera e poi essere a disposizione per la gara di coppa".