Kean e la Fiorentina verso Siviglia: ore decisive. Colpani c'è

Seduta di allenamento al centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli per la Fiorentina impegnata giovedì prossimo a Siviglia contro il Betis nella gara di andata delle semifinali di Conference League. Per i calciatori gigliati prima lavoro di riscaldamento atletico e poi esercitazioni tecnico-tattiche a tutto campo. Buone notizie dall'infermeria visto che il centrocampista Andrea Colpani ha svolto l'intera seduta con i suoi compagni e dovrebbe essere convocato per la sfida contro il Betis, mentre per Moise Kean, rientrato ieri sera a Firenze, si deciderà domani. Proprio Kean, che una settimana fa aveva lasciato anticipatamente il ritiro prepartita di Cagliari per raggiungere Parigi per motivi familiari, e che ha ricevuto nelle scorse ore una telefonata del presidente viola Rocco Commisso che lo ha voluto rincuorarlo e fargli sentire tutta la sua vicinanza, quest'oggi una seduta di lavoro personalizzata in palestra visto che nei giorni scorsi non aveva potuto allenarsi.