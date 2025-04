Conference League, la Fiorentina vola a Siviglia: la decisione su Kean

La Fiorentina riabbraccia Moise Kean anche in campo. In vista del match di Conference League contro il Betis Siviglia , Raffaele Palladino ha potuto aggiungere alla lista dei convocati l'attaccante, assente da Firenze dallo scorso 23 aprile . Il peggio sembra essere alle spalle con la viola che potrà fare di nuovo affidamento sul suo giocatore più importante, alla ricerca della terza finale europea.

La Fiorentina ritrova Kean: i motivi della sua assenza

Come un fulmine a ciel sereno, l'ex Juventus aveva abbandonato il ritiro pre-partita di Cagliari a causa di un problema familiare. Volato alla volta di Parigi, la Fiorentina non ha voluto mettere alcuna pressione sul calciatore, attendendo il momento nel quale il giocatore si sarebbe sentito sereno di poter tornare a giocare. Il calciatore ha fatto rientro in Italia nella giornata di martedì, accolto con grande calore da tutti i suoi compagni di squadra.

Betis Siviglia-Fiorentina, i convocati di Palladino

Di seguito la lista completa dei convocati di Raffaele Palladino per la trasferta di Siviglia:

Portieri: De Gea, Martinelli, Terracciano

Difensori: Comuzzo, Moreno, Parisi, Gosens, Pongracic, Ranieri

Centrocampisti: Adli, Cataldi, Colpani, Fagioli, Folorunsho, Mandragora, Richardson

Attaccanti: Beltran, Caprini, Zaniolo, Kean, Gudmundsson