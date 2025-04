Palladino: "Fiorentina, la pressione si sfida così". Poi l'annuncio su Kean

Betis Siviglia-Fiorentina, la conferenza stampa di Palladino

Il tecnico della Fiorentina parte dall'analisi degli avversari del Betis: "Sono una squadra forte, se siamo arrivati in semifinale vuol dire che tutti e due abbiamo valori. Non ci sentiamo favoriti o sfavoriti, credo domani sarà una bella partita". Si tratta della terza semifinale consecutiva per la viola in Conference League, mentre per gli spagnoli si tratta della prima. La formazione italiana parte in vantaggio? "Non si tratta di essere un passo avanti o indietro, si affrontano due squadre che hanno voglia di andare in finale. Loro hanno giocatori con grande qualità tecnica e di esperienza, come Isco e Bartra oltre ad Antony: hanno militato in club importanti. Però c'è fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, sapendo che ci saranno difficoltà ma che vogliamo fare una grande prestazione". E aggiunge: "Ci serve una partita perfetta nelle due fasi, attaccando e difendendo bene senza trascurare dettagli. Loro sono la 5° squadra della Liga per possesso, hanno questa prerogativa. Li abbiamo studiati, dovremo essere bravi. Sicuramente avremo delle difficoltà ma siamo convinti di poter fare una grande prestazione".

La squadra toscana ha fatto un salto di qualità? "In Serie A tutte le partite sono molto difficile e questo è bello. Sugli approcci e su capire come affrontare certi avversari sì. Serviva, c'è voluto tempo ma abbiamo raggiunto un livello ottimo. Ora continuiamo così". Sul tecnico degli avversari, Pellegrino: "È un grandissimo allenatore, quelli così li studi sempre. Un decano del calcio, con grande esperienza: City, Real Madrid... Sarà bello affrontarlo domani, è motivo di grande orgoglio. Le sue squadre giocano benissimo, con identità chiara: li abbiamo studiati, domani vogliamo metterli in difficoltà".