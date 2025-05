Palladino avvelenato nel post Roma: "Svilar migliore in campo...Fiorentina, pensiamo alla Conference"

"Ranieri è una persona speciale e lo ringrazio per i complimenti. Abbiamo affrontato una squadra molto solida e organizzata e abbiamo fatto una grande prestazione. Abbiamo affrontato un grande portiere, era difficile fargli gol. Se Svilar è stato il migliore in campo, allora vuol dire che la prestazione è stata giusta". Lo ha detto a Dazn il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino dopo la sconfitta con la Roma .

Il commento di Palladino dopo Roma-Fiorentina

"Questa partita ci deve dare autostima. Ora dobbiamo pensare a giovedì perché dobbiamo fare una grande prestazione per arrivare in finale", ha detto sul match col Betis in Conference. Sulla prestazione di Zaniolo: "L'ho visto carico, era motivato. Ha fatto quel che doveva fare, si è battuto e ha tenuto botta", ha aggiunto