Palladino-Fiorentina fino al 2027, prolungamento ufficiale: "Una sorpresa"

Le parole di Palladino in conferenza

"Il prolungamento del contratto me l'ha comunicato il presidente Commisso. E' motivo di grande orgoglio e grande fiducia. Ringrazio la stima di tutta la società per questo rinnovo e stimola a portare la Fiorentina più in alto possibile a partire da domani per andare in finale. Daremo tutto per arrivare alla finale", ha aggiunto Palladino in conferenza stampa. "Abbiamo studiato la partita d'andata. Possiamo sicuramente fare meglio. La squadra è carica, sta bene e sono sicuro che domani saremo 22mila e la squadra tutta contro il Betis. In campionato abbiamo ancora 9 punti a disposizione. Vogliamo essere competitivi sia in coppa che in campionato" ha spiegato il tecnico viola.