Fagioli protesta, Palladino replica: la frase durante il cambio e l’intervista

Palladino sul "caso" Fagioli

Su Fagioli, che al momento dell'uscita dal campo è sembrato piuttosto rammaricato ("Ma perché, ma perché adesso", la frase pronunciata prima di lasciare il terreno di gioco), commenta: "Ha giocato 88 minuti, l'ho sostituito per dare vivacità e freschezza alla squadra. Mi dispiace vederlo deluso, ma ci sono anche i suoi compagni che possono dare una mano. Era stato ammonito, non volevo restare in 10. Avevo già cambiato Adli e ho preferito mettere Folorunsho da mezzala per recuperare più palloni in mezzo. Sicuramente mi aspettavo qualcosina in più dai cambi, anche se non era facile. Da qualcuno, però, sì. Adli era in difficoltà nel primo tempo, in questo periodo non ha giocato tanto e non è in condizione fisica ottimale. Non ha fatto una buona partita sul lato tecnico, mettendoci tanto impegno. Ho messo Richardson, che però secondo me è entrato bene e ha fatto un buon lavoro". Infine sulle condizioni di Kean rivela: "Sembra che sull'ultimo scatto alla fine abbia sentito qualcosina".