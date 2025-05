Kean non ce la fa, niente Venezia-Fiorentina: i convocati di Palladino

Brutte notizie per la Fiorentina, che dopo l'eliminazione in semifinale di Conference League contro il Betis ora dovrà fare anche a meno di Kean. Lo aveva preannunciato anche Palladino al termine della scorsa partita: "Vediamo domani (venerdì, ndr), sembra che sull'ultimo scatto alla fine abbia sentito qualcosina". E ora è arrivata l'ufficialità da parte del club viola: la punta italiana non ce la fa e non ci sarà contro il Venezia. I toscani sono ancora in lotta per un posto in Europa, dalla Champions fino alle altre competizione, ma rischiano anche di rimanere fuori da tutto. Per questo contro la squadra di Di Francesco (che in caso di vittoria può uscire dalla zona rossa) serviranno i tre punti.