Palladino: "Fiorentina in emergenza. Senza Kean-Gudmundsson tocca ai Primavera"

BAGNO A RIPOLI (Firenze) - "Sapete l'emergenza che abbiamo davanti... avremo fuori Beltran, Folorunsho e Zaniolo mentre Gudmundsson e Kean hanno fatto solo una prima parte di lavoro con la squadra. Vediamo come stanno domani e come rispondono alla seduta di oggi. Valuteremo tutto di ora in ora. Eventualmente ci saranno i giovani a disposizione, oggi c'è la Primavera che gioca e da domani aggregheremo qualcuno . La squadra è pronta a tutte le emergenze. Difficile dire chi tra Gud e Kean sia più vicino al rientro : ogni recupero è soggettivo, indicativamente hanno fatto poco. Ripeto, vediamo domani ma teniamoci la porta aperta". Così, in conferenza stampa dal media center del Viola Park di Bagno a Ripoli, il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha fatto il punto sulla (delicata) situazione in attacco a due giorni dal match con il Bologna, in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi.

Sulle riflessioni di Pradé

"Sento la responsabilità di questo momento? Certo che la sento, verso tutti. Sicuramente nelle ultime due-tre partite abbiamo subito una mazzata. La gara di Venezia volevamo vincerla ma non ci siamo riusciti. È stata una settimana negativa, ma il gruppo è solido e competitivo. Abbiamo sei punti a disposizione e vogliamo dare un senso a questa coda di campionato. Il direttore Pradè ha parlato di riflessioni da fare? È giusto, dopo le sconfitte vanno sempre fatte. Io non sono stato coinvolto, ma perché ho pensato solo a lavorare. Quello che posso dire è che la squadra arriva fortemente motivata alla gara di domani, al netto delle assenze, e sono certo che i ragazzi ce la metteranno tutta. A Venezia e nella ripresa col Betis è mancato lo spirito 'guerriero'? Non credo sia mancato lo spirito: la voglia i giocatori l'hanno messo dentro. Non son d'accordo col fatto che la squadra sia uscita dal campo con il Betis. Noi purtroppo siamo arrivati al momento clou della stagione in difficoltà con alcuni singoli. Io non amo attaccarmi alla sfortuna... ma perdere pezzi pesanti in zone di campo determinanti è stato pesante per noi. Sono mancati piani B con le piccole? Sì, è una nota dolente. Poi a fine anno analizzeremo con lo staff cosa non è andato bene e cosa invece ha funzionato. Cercheremo sempre di migliorare e questo è un tema su cui fare passi in avanti. La squadra ha trovato una sua identità nonostante abbiamo dovuto cambiare spesso e non l'ha mai persa: si è adattata a situazioni diverse", ha aggiunto Palladino.