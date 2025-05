Palladino: "Futuro Kean? Gli serve amore. Qualche volta mi ha fatto arrabbiare..."

A due giorni dalla sfida della sua Fiorentina contro l'Udinese, valevole per l'ultima giornata di Serie A, Palladino è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match e non solo. Il tecnico Viola si è espresso così: "Di motivazioni ne abbiamo tante. Abbiamo ancora degli obiettivi da centrare, con una sconfitta della Lazio e una nostra vittoria saremmo in Europa. La posizione di classifica per noi è importante, anche per iniziare la Coppa Italia dagli ottavi".