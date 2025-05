Udinese-Fiorentina: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

Tutto pronto al Bluenergy Stadium dove alle 20:45 l'Udinese ospiterà la Fiorentina nell'ultimo turno del campionato di Serie A. I friulani non hanno più nulla da chiedere al campionato: potrebbero solo migliorare la propria posizione in classifica scavalcando il Torino in undicesima posizione. Di contro la formazione di Palladino ha un'ultima chance di qualificarsi alla prossima Conference League: i viola dovrebbero vincere e sperare nella sconfitta casalinga della Lazio contro il Lecce. Il tecnico viola ha presentato così la sfida in conferenza stampa: "Di motivazioni ne abbiamo tante. Abbiamo ancora degli obiettivi da centrare, con una sconfitta della Lazio e una nostra vittoria saremmo in Europa. La posizione di classifica per noi è importante, anche per iniziare la Coppa Italia dagli ottavi".