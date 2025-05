Pradè: “Kean vogliamo tenerlo, decisione è sua”. Commisso: “Sul rinnovo di Palladino...”

Quindi sul futuro di Dodo e Gudmundsson : "Dodo ha altri due anni di contratto e pensavamo di aver raggiunto le sue richieste, facendo la nostra proposta: siamo in attesa di una risposta, quando vorrà ce la darà. Non siamo affatto preoccupati. Su Gudmundsson, martedì ci sediamo con l'allenatore per capire come si svilupperà il mercato. Su di lui c'è ancora aperta la vicenda processuale che aveva portato alla formula complessa, ne parleremo bene con il Genoa ". Invece sui calciatori da riscattare : " Fagioli e Gosens hanno visto scattare l'obbligo e li avremmo riscattati comunque. Su Cataldi ne parleremo con il mister, mentre per Adli non eserciteremo l'opzione. Per decisione comune, insieme al calciatore. Folorunsho, Colpani e Zaniolo ? Non riscattiamo nessuno dei tre. Caso Zaniolo? Noi non c'eravamo in quel momento, possiamo solo attenerci alle sue successive dichiarazioni".

Pradè sulla contestazione

Anche per Pradè è arrivata una domanda sulla contestazione: "Sono un essere umano e ho un'anima anche io: sono grandi delusioni. Mi sono assunto delle responsabilità, quella del centravanti l'abbiamo portata a termine... Non ho una risposta, sono cose che fanno male e se non fosse così sarei un robot. Tanti dicono di fartelo scivolare addosso, ma non è così. Dobbiamo essere bravi a trasformare l'insoddisfazione in un sentimento positivo. La delusione c'è, ma fossimo entrati in Europa League forse sarebbe stata una situazione diversa, idem se non fossimo usciti ai supplementari con il Betis e ai rigori con l'Empoli pochi giorni dopo l'episodio di Bove. Ci ha tolto tanto. Un uomo, entrato in simbiosi e un fattore tecnico. Certe situazioni rimangono addosso. La sua intenzione credo sia di tornare a giocare e penso che sarà quello che proverà a fare. Noi lo aiuteremo, è una priorità del presidente". Infine sulla mancata cessione di Comuzzo a gennaio: "Chiedete al presidente, per me 30 milioni non erano proprio pochi... Non credo se ne andrà in estate, dopo il rinnovo. E ne approfitto per salutare Kayode, che è stato riscattato dal Brentford ed era felicissimo".