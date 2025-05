Palladino-Fiorentina, venti giorni fa il rinnovo: ora è ufficiale la separazione

Era nell'aria e adesso è anche ufficiale. È passata quasi una settimana dalla fine della Serie A, ma la differenza di vedute all'interno della Fiorentina ha spinto Raffaele Palladino a consegnare le sue dimissioni ( a inizio maggio aveva rinnovato fino al 2027 ). In un primo momento la società ha cercato l'accordo per fare tornare sui suoi passi l'allenatore e, invece, è arrivato il comunicato con i saluti. Una sola stagione, 65 punti e la qualificazione alla prossima Conference League ottenuta con l'ultima vittoria contro l'Udinese. Un percorso fatto di alti e bassi, con alcune sconfitte decisive per far storcere il naso ad alcuni dirigenti

Palladino-Fiorentina, le tappe della separazione

Lunedì è andato in scena un incontro di programmazione tra Palladino e la dirigenza Viola, ma qualcosa deve essere andato storto in quella chiacchierata. Una sorta di prima riunione operativa, utile a definire strategie e valutare la rosa in vista della prossima stagione. Nessun segnale, almeno secondo il club, lasciava presagire un addio imminente. Eppure, qualcosa in quel faccia a faccia deve aver incrinato i già delicati equilibri. A freddo, sono riemersi vecchi malumori e frizioni mai completamente sopite, in particolare con il direttore sportivo Goretti e, più in generale, con l’area dirigenziale rappresentata da Daniele Pradè - le cui dichiarazioni dopo alcune sconfitte hanno contribuito allo strappo.

Palladino, che in stagione ha sempre messo la faccia anche nei momenti più difficili, resistendo alle critiche e alle contestazioni, ha forse sentito venir meno i presupposti per proseguire. Il peso delle pressioni esterne, unite a divergenze interne, potrebbe però non essere l’unica chiave di lettura. Sullo sfondo si fa largo un’ipotesi che prende sempre più corpo: quella dell’Atalanta. E il tecnico ex Monza è da tempo considerato l’erede designato per raccoglierne il testimone di Gasperini. La Fiorentina, colta di sorpresa da una decisione tanto repentina quanto irrituale nei tempi, si è mostrata contrariata per il modo in cui è maturata la separazione che ora è diventata anche ufficiale: "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata odierna, è stato risolto consensualmente il contratto che legava il Club al tecnico Raffaele Palladino ed al suo staff".