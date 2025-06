Pioli-Fiorentina, cosa filtra dall'Arabia e i tre alla finestra

Pioli non è l'unica pista

In pole, Pioli non è l’unico in pista. Sullo sfondo Marco Baroni, da ieri ex tecnico della Lazio, sul quale però è avanti il Torino che lo vede come la prima scelta, mentre nelle ultime ore è stato proposto anche Alberto Gilardino, legato al Genoa fino a fine giugno, che a Firenze ha un trascorso da attaccante e conosce bene l'ambiente. Dalla sua parte anche il sistema di gioco simile a quello di Palladino, che non porterebbe a stravolgimenti della rosa impostata per il 3-5-2, e la capacità di far giocare nella sua confort zone Gudmundsson, che l'ex tecnico non è riuscito a valorizzare e che la Fiorentina vorrebbe trattenere con una nuova trattativa con il Genoa. Il tecnico è stato già corteggiato nell'estate scorsa, prima del rinnovo con il Genoa e della virata viola su Palladino: la proposta di allora sarebbe facile da rispolverare anche se affidargli la ricostruzione di un progetto con la tifoseria in cerca di certezze sarebbe complicato. Gilardino è molto amato a Firenze, ma verrebbe percepito come un'altra scommessa e la società stessa ha i suoi dubbi.