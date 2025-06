"Pradè tutte le strade portano a Roma, prendine una e vai a...": Fiorentina, alta tensione

Tensione e incertezza nell'estate viola

L'insperata qualificazione alla Conference ottenuta nell'ultima giornata di Serie A, grazie al successo esterno sull'Udinese e al contemporaneo ko casalingo della Lazio con il Lecce, sembrava una boccata d'ossigeno dopo un'annata piena di alti e bassi. La viola è stata in corsa per il quarto posto più o meno per tutto il campionato, sfruttando quel momento magico da cui è partito tutto: le 8 vittorie consecutive messe a segno tra ottobre e dicembre, che sembravano proiettare la squadra di Palladino verso grandi traguardi. Ma dalla sconfitta di Bologna dello scorso 15 dicembre, caratterizzata dalle polemiche tra Pradè e l'ex tecnico Italiano nel postpartita, qualcosa si è rotto. I toscani non hanno più trovato quella continuità di rendimento che li aveva contraddistinti per tutto il girone d'andata, e gradualmente hanno perso terreno in classifica, fino a rischiare l'esclusione dalle coppe europee. Alla fine, approfittando anche del suicidio sportivo dei biancocelesti, la Fiorentina parteciperà per la quarta stagione di fila alla Conference League, competizione che sembra stregata: sconfitta in finale con il West Ham nel 2023, stesso epilogo nel 2024 ma contro l'Olympiacos, mentre quest'anno i viola si sono arresi al Betis in semifinale.