Dzeko-Fiorentina, accordo raggiunto: pronto il ritorno in Serie A, i dettagli

La Fiorentina ha iniziato la campagna rinforzi per fare il salto di qualità nella prossima stagione, dopo un'altra finale di Conference sfiorata e la conquista del sesto posto in Serie A con ben 65 punti. E a cambiare il volto all'attacco viola sarà Dzeko , pronto a tornare nel nostro campionato dopo l'esperienza alla Roma e all' Inter e ora giocherà la sua nona stagione in Italia. La fumata bianca è ormai arrivata, dopo lo sprint dei giorni scorsi per superare il Bologna .

Dzeko-Fiorentina, i dettagli dell'accordo

L'attaccante svedese arriverà alla Fiorentina a parametro zero, visto il contratto in scadenza con il Fenerbahce a fine giugno. Percepirà 2 milioni di euro all'anno più bonus e firmerà un biennale: un anno garantito più un'opzione automatica per il 2027 al raggiungimento di determinate condizioni (numero di partite giocate). In attesa del nuovo allenatore, la viola potrà contare sull'esperienza del 39enne da piazzare in coppia con Kean. E l'italiano potrebbe ovviamente giovare dei suoi assist. Molto dipenderà dalla sua forma fisica, ma in Superlig nella stagione appena conclusa ha realizzato 14 reti, 21 considerando tutte le competizioni. Non ha certo perso il feeling con la porta avversaria ed è stato anche sempre in salute, anche se in alcuni match è partito dalla panchina. Firenze è pronta ad accoglierlo.