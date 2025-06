Pioli, tutto pronto per il ritorno alla Fiorentina: ufficiale l'addio all'Al-Nassr

Stefano Pioli non è più l'allenatore dell' Al-Nassr . Il club saudita, infatti, con un post sui social, ha ufficializzato "la cessazione del rapporto contrattuale con l'allenatore della prima squadra" e ha ringraziato "mister Pioli e il suo staff per l'impegno profuso nella passata stagione", augurando loro "successo" per il futuro.

Fiorentina, ufficiale il riscatto di Gudmundsson

Pioli pronto per la Fiorentina

Il tecnico, arrivato in Arabia Saudita alla guida di CR7 (che lo ha salutato in italiano con un "Grazie di tutto") e compagni nel settembre del 2024 dopo il divorzio con il Milan, adesso può firmare per la Fiorentina, club che lo ha scelto per ripartire dopo l'addio di Palladino. Pioli, classe 1965, ha già allenato i viola dal 2017 al 2019 e ha vestito la maglia del club gigliato anche da calciatore: dal 1989 al 1985.