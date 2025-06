Fazzini alla Fiorentina, il saluto all'Empoli: "È difficile trovare le parole giuste"

Il legame con la società e la salvezza

Un club a cui Fazzini è particolarmente legato, con cui è reduce da una salvezza molto complicata, ottenuta nelle ultime giornate: "Un grazie speciale va proprio alla famiglia Corsi. Per avermi accolto, per aver creduto in me fin da ragazzo, e per avermi fatto sentire parte di qualcosa di grande, prima ancora che di una squadra. La vostra passione e dedizione verso questo club sono rare e preziose. Vi sarò sempre riconoscente. Ci tengo a menzionare e ringraziare tutti coloro che negli anni hanno fatto parte di questa grande famiglia, compagni, allenatori, dirigenti, dottori, fisioterapisti, magazzinieri e tutti coloro che hanno condito questa esperienza unica. Quest’anno è stato particolarmente difficile, ma è nei momenti complicati che capisci davvero la forza di un legame. E quello con Empoli sarà per sempre speciale. Oggi si chiude un capitolo importante della mia vita. È il momento di mettermi alla prova altrove, di continuare a crescere. Ma porterò con me tutto quello che questa maglia mi ha insegnato. Con il cuore colmo di gratitudine. A presto Empoli".