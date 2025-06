Mandragora, l’ex Juve piace a Bologna e Betis: le novità sul mediano Fiorentina

La Fiorentina è al lavoro per rinforzare la rosa e cercare di mantenere i giocatori migliori, anche se le richieste sono sempre dietro l'angolo. Non solo Kean, con la clausola di 52 milioni che fa gola all'estero , ma anche altri calciatori sono finiti nel mirino di varie società. L'ultimo è Mandragora , protagonista nella scorsa stagione della viola con Palladino: l'ex Juve (in bianconero nel 2016/2017) ha realizzato gol e assist importanti e ha fornito ottime prestazioni. E infatti dalla Serie A e dalla Liga hanno chiesto informazioni.

Bologna e Betis su Mandragora: la situazione

Come riportato da Sky Sport, il Bologna è interessato a Mandragora per rinforzare la mediana e avere un'ulteriore alternativa in vista anche dell'Europa League. Italiano lo conosce già dai tempi di Firenze e lo avrebbe voluto alla viola anche nella precedente stagione. Il centrocampista italiano piace anche al Betis, che sta allacciando diversi rapporti con la Serie A, in particolare con il Como. Il giocatore ha un contratto con la Fiorentina che scade nel 2026 (con opzione per un ulteriore anno legata al 50% delle presenze nella prossima stagione) e quindi il club potrebbe ascoltare qualche offerta, ma molto dipenderà anche dai dialoghi con Pioli, pronto a diventare il nuovo allenatore.