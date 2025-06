Kean, il rischio dell’addio alla Serie A è concreto: sul piatto 15 milioni all’anno!

A proposito di terzini: l’ Atalanta è a un passo da Ahanor (Genoa) come erede di Ruggeri (domani le visite mediche con l’Atletico Madrid che lo pagherà 18 milioni più 2 di bonus). Operazione da 15 milioni più 5 di bonus; mentre il laterale classe 2008 firmerà un contratto di tre anni con opzione per le due stagioni successive. Il motivo è semplice, essendo ancora minorenne, non può sottoscrivere un accordo di durata superiore ai trentasei mesi. Il Grifone potrebbe sostituirlo con Aurelio (Spezia) e la conferma di Martin (proposto il rinnovo fino al 2028). A proposito di Genoa: i liguri aspettano una risposta dal Napoli per il Cholito Simeone (sarebbe un ritorno) e hanno chiesto in prestito all’ Inter il fantasista Valentin Carboni. Il Cagliari prende il centrale Riccio dalla Sampdoria, che ottiene il portiere Scuffet in cambio. I sardi per l’attacco pensano allo svincolato Borrelli (ex Brescia) e duellano con la Cremonese per Ambrosino (Napoli). La stessa Cremonese ha messo nel mirino anche il fantasista Piscopo ( Juve Stabia).

Le altre operazione di mercato

Thiaw (Milan) si è preso ancora 48 ore di tempo prima di decidere se accettare l’offerta del Como, che chiude per Addai (AZ Alkmaar) ed è vicino a Starfelt (Celta Vigo). Si attende solo la firma invece per Jesus Rodriguez (Betis Siviglia) coi lariani. Tutto ok anche per Morata (in arrivo il via libera del Galatasaray). A proposito di un ex compagno al Milan dello spagnolo: Abraham dice no allo Zenit, ma va verso il Besiktas. La Roma cede Paredes al Boca Juniors per 3,5 milioni (contratto fino al 2028). Il Verona vuole Wevertspn (ex Arouca). Immobile (Besiktas) a un passo dal Bologna, che stringe per Zanotti (Lugano). Il Pisa può fare shopping in Ligue1: nerazzurri in pressing per Ostigard (Rennes) e Tessmann (Lione). Infine il Lecce ingaggia Christ-Owen Kouassi (Stade Lavallois). In settimana il dg Corvino chiuderà l’ingaggio di Camarda dal Milan in prestito con diritto di riscatto (3 milioni) e controriscatto (4 milioni). Sempre dai rossoneri può arrivare pure il fantasista Liberali, per il quale è forte pure il pressing del Parma.