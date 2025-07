Fiorentina, settant'anni fa la prima viola da Scudetto

Era l’estate del ‘55. La Fiat aveva lanciato sul mercato la Seicento e nelle sale cinematografiche era uscito “Summertime”, Little Richard cantava “Tutti frutti” e in Italia il governo democristiano di Mario Scelba aveva lasciato il posto a quello altrettanto democristiano di Antonio Segni, futuro presidente della Repubblica. L’anno avanti, in Svizzera, ai Mondiali di calcio la Germania Ovest di Fritz Walter aveva superato a sorpresa in finale la Gran