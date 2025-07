Kean spegne i rumor sull’Arabia: “La Fiorentina mi ha aiutato. Voglio andare avanti”

Si alza il sipario sulla stagione della Fiorentina. Lunedì 14 luglio, il Viola Park ha ospitato la presentazione della nuova squadra (evento che ha registrato il sold out) affidata a Stefano Pioli, tornato a Firenze dopo 6 anni e reduce dall'esperienza in Arabia Saudita, firmando un contratto triennale annunciato sabato 12. Un ritorno preceduto dall'ingaggio dell'attaccante classe 1986 Edin Dzeko, trasferitosi a parametro zero e legatosi al club per un anno. Alla presentazione è intervenuto in collegamentto anche il patron della Viola Rocco Commisso. Queste le sue parole: "Voglio ringraziare tutti e salutare i nuovi acquisti. Siamo contenti dell'arrivo di mister Pioli. Sono qui per aiutare quando posso: sarà il settimo anno da presidente, speriamo che sia il migliore. Ci vediamo a settembre". Così invece l'ex tecnico del Milan, chiamato a guidare la squadra verso un nuovo piazzamento europeo dopo il sesto posto raggiunto sotto la gestione Raffaele Palladino è che valsa la quarta qualificazione consecutiva in Conference League: "L'emozione c'è ed è la cosa più bella della nostra professione. Alleno per cercare di emozionare ed emozionarmi. Qui lo posso fare. Sono felice di essere qui, ringrazio il club per avermi chiamato. Firenze significa tanto per me, vogliamo dare il massimo per regalare ai tifosi le migliori soddisfazioni possibili. Siamo molto motivati".