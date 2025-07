Fiorentina, lavori al Franchi: ecco dove si giocherà il playoff di Conference

FIRENZE - Per il playoff di Conference League, a causa dei lavori in corso allo stadio Artemio Franchi di Firenze, "giocheremo al Mapei Stadium" di Reggio Emilia, "vediamo adesso il 4 agosto il sorteggio, non sappiamo ancora se la prima sarà in casa o fuori, però giocheremo lì". Lo ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, a margine di un incontro sulla candidatura di Firenze agli Europei 2032.