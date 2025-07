Fazzini: "Tifo Fiorentina da bambino e sogno la Nazionale"

FIRENZE - Dopo Edin Dezko oggi è stato il giorno di Jacopo Fazzini. Classe 2003, pilastro della nazionale under 21 (con la quale ha finito il ciclo), esperienza in Serie A, l'ex Empoli è il nuovo centrocampista della Fiorentina. Le sue parole nella conferenza stampa di presentazione: "Non mi sento più un giovane, a 22 anni sono maturo per poter dire la mia in questa categoria. All'Europeo under 21 ci siamo confrontati con altre nazionali e posso dire che in Italia non abbiamo niente di meno rispetto alle altre nazioni, ma dobbiamo trovare il coraggio di far giocare i giovani". ha aggiunto Fazzini, reduce da una stagione con 22 presenze e 6 gol.