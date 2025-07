Kean già in grande spolvero: doppietta in amichevole con la Fiorentina

- Laha battutolain un'amichevole disputata questa sera allo stadio Curva Fiesole del centro sportivo Viola Park, a Bagno a Ripoli. Segnali di crescita nel gioco e nella condizione atletica da parte della squadra gigliata con in evidenza, oltre a(autore della doppietta), gli esterni. Rispetto all'amichevole di ieri a Grosseto contro i padroni di casa biancorossi il tecnicoha recuperato siache, quest'ultimo assente per oltre una settimana per problemi familiari, ed entrambi sono andati in campo dal 1' in unnel ruolo di suggeritori dell'unica punta Kean. Sugli esterni, in difesaAncora indisponibili. La prima rete di Moise Kean è arrivata dopo un cross da sinistra di Gosens, mentre la seconda dopo una respinta del portiere carrarino Bleve su conclusione da fuori area di Ndour. Il programma in casa viola prevede per domani un'unica seduta di allenamento. Sempre per domani è prevista al Viola Park la visita del neo ct della Nazionale italiana