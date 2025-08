Sohm, altro colpo Fiorentina: le cifre dell'affare col Parma

Bagno a Ripoli (FIRENZE) - Prima giornata a Firenze per il neo-acquisto gigliato Simon Sohm , arrivato al centro sportivo Viola Park a Bagno a Ripoli, dove ha incontrato fra gli altri il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari. A seguire, il 24enne giocatore svizzero (di origine nigeriana) si è recato presso una struttura clinico-sanitaria in centro a Firenze per le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto .

Le cifre

Successivamente Simon Sohm si aggregherà ai suoi nuovi compagni di squadra che si trovano attualmente in tournée in Inghilterra e che affronteranno in amichevole domani sera il Nottingham Forest e sabato prossimo il Manchester United. Per l'acquisto del calciatore svizzero il club di proprietà di Rocco Commisso verserà nelle casse del Parma 15 milioni di euro più alcuni bonus.