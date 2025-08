Fiorentina, pari senza gol con il Nottingham Forest. Ora la sfida con il Manchester United

Quarta amichevole estiva per la Fiorentina che, dopo la sconfitta subita sul campo del Leicester, esce indenne dalla trasferta di Nottingham dove pareggia per 0-0 contro i padroni di casa. Buona prova degli uomini di Stefano Pioli che resistono agli attacchi degli inglesi, che hanno chiuso al settimo posto la scorsa Premier League. I viola torneranno in campo sabato 9 agosto per sfidare il Manchester United.