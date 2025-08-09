Manchester United-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l'amichevole

Allo stadio Old Trafford di Manchester è in programma la sfida amichevole fra i padroni di casa dello United e la Fiorentina, ultimo test della squadra gigliata della lunga tournèe inglese. La gara contro la formazione dei Red Devils guidata da Ruben Amorim, con oltre 56mila biglietti già venduti, sarà anche e soprattutto un tuffo nel passato per il portiere David De Gea, 13 stagioni in maglia United, e un legame ancora molto forte con la piazza e gli ex compagni di squadra. "Non vedo l'ora di tornare a giocare in quello stadio" ha detto sui social lo stesso estremo difensore spagnolo, che poi rispondendo a distanza a Bruno Fernandes che si era detto sicuro di fargli almeno un gol, ha replicato: "Bruno lo sai, non puoi segnare contro di me, se ci riuscirai sarà solo perché io te lo avrò lasciato fare in modo che i tifosi possano continuare a cantare il tuo nome". Dopo l'amichevole dell'Old Trafford rientro in Italia per i viola e qualche giorno libero. L'ultimo test del ritiro estivo pre stagionale è in programma il prossimo 14 agosto al Viola Park contro la Nazionale universitaria giapponese.