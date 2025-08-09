Fiorentina, pari contro lo United: l'autogol di Gosens rovina tutto

Quinta uscita estiva della Fiorentina, la terza contro una squadra di Premier League, oggi all'Old Trafford di Manchester dove la viola ha pareggiato contro lo United di Ruben Amorim. Dopo la sconfitta contro il Leicester e il pari a reti inviolate a Nottingham, la squadra di Pioli esce indenne anche da Manchester: in vantaggio dopo otto minuti grazie alla firma di Sohm, i toscani si fanno raggiungere sempre nel primo tempo dall'autogol di Gosens.
Manchester Utd-Fiorentina 1-1, la cronaca
Ci mette soltanto otto minuti il nuovo acquisto della Fiorentina Simon Sohm a sbloccare il risultato e a farsi trovare pronto sull'assist di Gudmundsson: viola in vantaggio all'Old Trafford. Ma la reazione del Manchester United non si fa attendere e al minuto 25 è Robin Gosens a sbagliare porta e a regalare così il pari ai Red Devils. Nella ripresa cala l'intensità anche a causa del classico giro dei cambi. Da segnalare che nella formazione di Pioli sia Fagioli che Kean sono rimasti in campo per tutti i 90 minuti.