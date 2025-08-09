Fiorentina, pari contro lo United: l'autogol di Gosens rovina tutto

Quinta uscita estiva della Fiorentina , la terza contro una squadra di Premier League , oggi all'Old Trafford di Manchester dove la viola ha pareggiato contro lo United di Ruben Amorim. Dopo la sconfitta contro il Leicester e il pari a reti inviolate a Nottingham , la squadra di Pioli esce indenne anche da Manchester: in vantaggio dopo otto minuti grazie alla firma di Sohm , i toscani si fanno raggiungere sempre nel primo tempo dall'autogol di Gosens .

Manchester Utd-Fiorentina 1-1, la cronaca

Ci mette soltanto otto minuti il nuovo acquisto della Fiorentina Simon Sohm a sbloccare il risultato e a farsi trovare pronto sull'assist di Gudmundsson: viola in vantaggio all'Old Trafford. Ma la reazione del Manchester United non si fa attendere e al minuto 25 è Robin Gosens a sbagliare porta e a regalare così il pari ai Red Devils. Nella ripresa cala l'intensità anche a causa del classico giro dei cambi. Da segnalare che nella formazione di Pioli sia Fagioli che Kean sono rimasti in campo per tutti i 90 minuti.