Pioli: "Fiorentina, dobbiamo alzare il livello. Vice Kean? Rispondo così"

Pioli: "Dobbiamo alzare il livello mentale"

"La sensazione è che stiamo lavorando bene e c'è un gruppo disponibile e recettivo anche se ovviamente dobbiamo migliorare in diverse cose, ma l'importante è il gruppo serio volenteroso e unito. Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale perché saremo impegnati tra 10 giorni e sarà un impegno importante e complicato". Così Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, dopo la sfida contro il Manchester United all'Old Trafford. "Come sta Mandragora? Ha avuto un trauma contusivo al ginocchio e che gli ha fatto perdere un po' di lavoro ma sta recuperando. Gli altri hanno lavorato bene, la squadra riesce a riconoscere alcune situazioni anche se siamo all'inizio. Non dobbiamo soffermarci troppo su questa partita perché la prossima sarà diversa. Ho visto la sfida delle avversarie di Conference e la squadra ucraina gioca bene, sarà una prova dura ma cercheremo di lavorare per presentarci bene", ha proseguito. "Sohm? Ha motore, qualità senso del gioco e dell'inserimento, ha le caratteristiche per fare bene dentro i nostri principi di gioco. Mi è piaciuto come si è mosso, tutta la squadra ha sofferto ma si è mossa bene in tutte e due le fasi". Infine sul reparto d'attacco: "Dzeko e Kean? Possono giocare insieme, ma vanno migliorati dei meccanismi comunque non giocheremo sempre così ma abbiamo più situazioni offensive e avere più situazioni è necessario per essere più efficaci a seconda delle partite. Se serve un vice Kean? Può darsi. A livello di caratteristiche solo Kean è in grado di andare in profondità".