Pioli: "Fiorentina, dobbiamo alzare il livello. Vice Kean? Rispondo così"

La Fiorentina è stata impegnata questo pomeriggio in un'amichevole di grande prestigio contro il Manchester United ad Old Trafford. Una partita che è terminata con un pareggio per 1-1 nei novanta minuti con i gol del neoarrivato Sohm e l'autogol di Gosens e che è stata vinta ai calci di rigore dai Red Devils. Nonostante questo Stefano Pioli ha potuto raccogliere buone indicazioni in vista della prima partita ufficiale della stagione, con il preliminare di Conference League in programma il 21 agosto.
Pioli: "Dobbiamo alzare il livello mentale"
"La sensazione è che stiamo lavorando bene e c'è un gruppo disponibile e recettivo anche se ovviamente dobbiamo migliorare in diverse cose, ma l'importante è il gruppo serio volenteroso e unito. Dobbiamo lavorare per alzare il livello soprattutto mentale perché saremo impegnati tra 10 giorni e sarà un impegno importante e complicato". Così Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, dopo la sfida contro il Manchester United all'Old Trafford. "Come sta Mandragora? Ha avuto un trauma contusivo al ginocchio e che gli ha fatto perdere un po' di lavoro ma sta recuperando. Gli altri hanno lavorato bene, la squadra riesce a riconoscere alcune situazioni anche se siamo all'inizio. Non dobbiamo soffermarci troppo su questa partita perché la prossima sarà diversa. Ho visto la sfida delle avversarie di Conference e la squadra ucraina gioca bene, sarà una prova dura ma cercheremo di lavorare per presentarci bene", ha proseguito. "Sohm? Ha motore, qualità senso del gioco e dell'inserimento, ha le caratteristiche per fare bene dentro i nostri principi di gioco. Mi è piaciuto come si è mosso, tutta la squadra ha sofferto ma si è mossa bene in tutte e due le fasi". Infine sul reparto d'attacco: "Dzeko e Kean? Possono giocare insieme, ma vanno migliorati dei meccanismi comunque non giocheremo sempre così ma abbiamo più situazioni offensive e avere più situazioni è necessario per essere più efficaci a seconda delle partite. Se serve un vice Kean? Può darsi. A livello di caratteristiche solo Kean è in grado di andare in profondità".