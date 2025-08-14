Tuttosport.com

Fiorentina, ecco l'avversaria nello spareggio della Conference League

La Viola di Stefano Pioli insegue la qualificazione alla fase campionato
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

La Fiorentina sfiderà il Polissya nello spareggio di Conference League. La squadra ucraina ha eliminato la formazione ungherese del Paksi, che ha vinto il match di ritorno per 2-1 ma non è bastato per ribaltare il 3-0 subito nel primo confronto. La sfida di andata è in programma giovedì 21 agosto nel campo neutro di Presov, in Slovacchia. Il ritorno è invece fissato al Mapei Stadium di Reggio Emilia per il 28 agosto.

Fiorentina, riparte la caccia alla Conference League

In mezzo la formazione di Stefano Pioli farà il proprio esordio in campionato domenica 24 agosto alle ore 18.30 a Cagliari. I gigliati inseguono la vittoria del trofeo della Conference League dopo aver perso già due finali ai tempi di Vincenzo Italiano: contro il West Ham (2-1) nel 2023 e l'Olympiacos (1-0 dts) l'anno seguente. 

 

 

 

