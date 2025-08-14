Fiorentina, ecco l'avversaria nello spareggio della Conference League

La Fiorentina sfiderà il Polissya nello spareggio di Conference League. La squadra ucraina ha eliminato la formazione ungherese del Paksi, che ha vinto il match di ritorno per 2-1 ma non è bastato per ribaltare il 3-0 subito nel primo confronto. La sfida di andata è in programma giovedì 21 agosto nel campo neutro di Presov, in Slovacchia. Il ritorno è invece fissato al Mapei Stadium di Reggio Emilia per il 28 agosto.