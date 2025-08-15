Fagioli: "Fiorentina vincente, venivo dalla Juve eppure...Pioli mi chiede questo"

"Deve essere una stagione con grandi ambizioni, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per migliorarle e sono convinto che potremo fare grandi cose. Pioli? Si è presentato benissimo alla squadra, ovviamente ha dettato da subito le regole che devono esserci in una squadra e le ambizioni che deve avere la Fiorentina. In campo guarda il minimo dettaglio. Il rapporto con me è come quello con gli altri, mi spiega quello che vuole, mi elogia e mi riprende quando sbaglio. Vuole che si faccia tutto alla massima velocità, sia andando in avanti sia tornando in fase difensiva". Così Nicolò Fagioli a Sky, intervistato a Ferragosto, fa il punto sulla situazione della Fiorentina a pochi giorni dall'inizio del campionato e soprattutto dal playoff di Conference League che vede i viola grandi favoriti sia per il passaggio del turno che per la conquista del titolo. "Il mister ci sta facendo capire quando ci tiene a questo obiettivo e ci sta facendo concentrare su questa prima partita che sarà importantissima per andare avanti e conquistare la prima fase del torneo. Che Fiorentina sarà? Affascinante e speriamo anche vincente".