Pioli amaro: "Volevo mettere Dzeko con Kean ma...Mandragora al centro della Fiorentina"

CAGLIARI - Finisce 1-1 la sfida dell'Unipol Domus tra Cagliari e Fiorentina . Gli ospiti passano avanti con un colpo di testa di Rolando Mandragora me in pieno recupero Sebastiano Luperto pareggia i conti facendo esplodere di gioia il tecnico dei sardi Fabio Pisacane . Al termine del match Stefano Pioli , tornato alla Viola sei anni dopo la prima esperienza, commenta così il punteggio e il match dei suoi ai microfoni di Dazn: "Per lo svolgimento della partita, il risultato è anche giusto. Sul gol ci siamo posizionati male, la vittoria ci è sfuggita per poco. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, meglio nel secondo ma non siamo riusciti a vincere. Siamo insieme solo da 40 giorni. Volevo dare continuità alla squadra che aveva fatto bene giovedì. Dobbiamo essere più compatti e rapidi, ci sono tante cose da fare ma vedo la giusta attenzione e volontà. Meglio nel secondo tempo, peccato per la mancata vittoria. Sull’azione del fallo abbiamo perso palla a due minuti dalla fine. L’errore sta lì all’inizio. Poi siamo stati bassi come linea e non abbiamo attaccato la palla, Luperto ha saltato quasi senza marcatura. Rivedremo questi errori per migliorare".

Pioli sul mercato della Fiorentina

A cambiare il match l'ingresso di Mandradora a inizio ripresa: "Non credo che sia stato solo il cambio di Mandragora o quello di Viti, che ha alzato la qualità del palleggio. Mandragora è un giocatore importante, non ha fatto la preparazione con continuità e ci darà una mano. Lui è un giocatore intelligente e con personalità e per noi è importante. Sono contento stia tornando quasi al meglio. Ho pensato anche alla lista con le sostituzioni oggi e Mandragora è una pedina da rimettere al centro del nostro progetto". Sulla coppia Dzeko-Kean: "Sono due attaccanti completamente diversi e possono giocare insieme. Volevo mettere Edin nel finale, ma ho avuto il cambio obbligato di Gosens: giocherà sicuramente giovedì". Per i toscani il mercato non è ancora finito: "Se il club troverà qualche occasione si farà trovare pronto. Pensiamo a recuperare energie fisiche e mentali per giovedì, abbiamo un buon vantaggio ma non è chiusa. Piccoli ancora non è ufficiale e non è in lista. Ah non potevo dirlo? E dimmelo prima (simpatico siparietto con l’adetto stampa, ndr)". Infine conclude: "La Serie A mi è mancata, ma ho fatto un'esperienza diversa. Non so se sono cambiato, ma ora sono contento di allenare la Fiorentina".