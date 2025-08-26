Kean, bordata alla Juve di Giuntoli: "Ero in un buco nero, la Fiorentina mi ha salvato"

La rinascita a Firenze dopo il "buio" bianconero

Alla Juventus, dopo l'addio di Allegri e l'arrivo di Giuntoli, si è sentito ignorato e svalutato tanto da essere svenduto alla Fiorentina dall'allora ds. Oggi Kean ha trovato nuova linfa nella Fiorentina. "È riuscita a tirare fuori il meglio di me", racconta. "Mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero, il club mi ha dato un’enorme fiducia". Il club viola gli ha restituito quella fiducia che gli mancava da tempo, e lui non voleva deludere. "Quando sono arrivato a Firenze ho sentito fin da subito il calore di tutti: il club c’è sempre stato, per me. Non era scontato, quindi il mio obiettivo è quello di non deludere nessuno". Una sensazione fondamentale dopo un periodo difficile. Sui tifosi: "Mi hanno fatto sentire a casa. Al Viola Park mi hanno messo a disposizione delle attrezzature eccellenti". E in questo calciomercato ha ricevuto anche una proposta importante dall'Arabia Saudita e rispedita al mittente. E alla domanda sulle motivazioni che lo hanno spinto a restare in maglia Viola ha risposto con una semplicità disarmante: "Perché no?". E sul futuro: "Faccio fatica a proiettarmi in avanti: l’unica cosa che so, di cui sono sicuro, è che avrò i dread lunghissimi. Almeno fino alla schiena". Scherzando sui suoi capelli.