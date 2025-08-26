Kean, bordata alla Juve di Giuntoli: "Ero in un buco nero, la Fiorentina mi ha salvato"

Un ragazzo-uomo che ha imparato presto a fare i conti con le sfide della vita. Moise Kean si racconta in una lunga intervista, mettendo a nudo le sue fragilità, i suoi sogni e la sua voglia di riscatto. Il calcio, per lui, non è mai stato solo un gioco: è stato un’ancora di salvezza, un modo per sfuggire a un destino difficile. Dopo un periodo buio nella sua seconda esperinza alla Juventus, la Fiorentina è diventata il suo rifugio, il luogo dove ha ritrovato fiducia e sorriso. Ma c’è di più: la musica, la moda, la voglia di esprimersi e di vivere pienamente. In questo viaggio tra passato e presente, Kean condivide tutto: i sacrifici, le cadute, la rabbia, la rinascita. E lo fa con sincerità. "Sentivo di essere precipitato in un buco nero", confessa. Ma ora, da lì, è risalito.
L’infanzia difficile e la fuga necessaria
A soli 13 anni, Moise ha lasciato tutto. Madre, famiglia, amici, la sua strada. Per inseguire un sogno che sembrava lontanissimo. "Per giocare a calcio, quando avevo solamente 13 anni, ho lasciato tutto", racconta. "È stato brutto. Ed è stato anche un rischio: una volta che avevo scelto di andare via, dovevo per forza tornare indietro con qualcosa tra le mani". È stato un salto nel vuoto, un rischio enorme. La sua infanzia è stata segnata da difficoltà familiari e dalla vita di strada, che però - dice a GQ - "ti forma, ti insegna tanto". Ricorda con lucidità quel momento in cui ha dovuto crescere velocemente: "Ho dovuto attivare la modalità-uomo fin da subito". Il calcio lo ha salvato da scelte sbagliate: "Trasferirmi in convitto per giocare a calcio seriamente mi ha salvato dalla merda".
Tra difetti, errori e la consapevolezza di essere “raro”
Moise Kean non si nasconde. Riconosce i suoi difetti, ammette di commettere errori e si definisce un "ragazzo-uomo che deve continuare a imparare". Non ha problemi a dire che non è perfetto, ma se deve trovare un pregio, non ha dubbi: "Sono raro. Mi sento raro. Sia come attaccante che come persona". Per lui essere un campione non significa solo divertimento: "Si può e ci si deve divertire giocando, ma poi bisogna anche prendere sul serio il calcio". E cita i grandi con cui ha condiviso il campo: "Frequentando fuoriclasse come Neymar e Mbappé, ho capito che per imporsi bisogna dare sempre qualcosa in più".
La rinascita a Firenze dopo il "buio" bianconero
Alla Juventus, dopo l'addio di Allegri e l'arrivo di Giuntoli, si è sentito ignorato e svalutato tanto da essere svenduto alla Fiorentina dall'allora ds. Oggi Kean ha trovato nuova linfa nella Fiorentina. "È riuscita a tirare fuori il meglio di me", racconta. "Mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero, il club mi ha dato un’enorme fiducia". Il club viola gli ha restituito quella fiducia che gli mancava da tempo, e lui non voleva deludere. "Quando sono arrivato a Firenze ho sentito fin da subito il calore di tutti: il club c’è sempre stato, per me. Non era scontato, quindi il mio obiettivo è quello di non deludere nessuno". Una sensazione fondamentale dopo un periodo difficile. Sui tifosi: "Mi hanno fatto sentire a casa. Al Viola Park mi hanno messo a disposizione delle attrezzature eccellenti". E in questo calciomercato ha ricevuto anche una proposta importante dall'Arabia Saudita e rispedita al mittente. E alla domanda sulle motivazioni che lo hanno spinto a restare in maglia Viola ha risposto con una semplicità disarmante: "Perché no?". E sul futuro: "Faccio fatica a proiettarmi in avanti: l’unica cosa che so, di cui sono sicuro, è che avrò i dread lunghissimi. Almeno fino alla schiena". Scherzando sui suoi capelli.
L’esperienza all’estero e il ritorno a casa
A 19 anni ha scelto di buttarsi nella Premier League con l’Everton, convinto che fosse il passo giusto. "Se ripenso a sei anni fa... ricordo perfettamente che, in quei giorni di mercato, più mi guardavo intorno e più capivo che andare all’Everton sarebbe stata la scelta giusta da fare. Volevo crescere, dimostrare chi ero. Si trattava del campionato più competitivo al mondo e io volevo mostrare le mie qualità, volevo dimostrare chi ero. Volevo buttarmi". Non tutto è andato come sperava in campo, ma l’esperienza lo ha temprato: "Quando sono venuto via dall’Everton, ero diventato veramente uomo-uomo". Dopo l’Inghilterra e la Francia, è tornato in Serie A e ha avvertito un cambiamento: "Il campionato è diventato molto più competitivo, ci sono moltissimi giovani che hanno tanta voglia di far bene. È bello giocare in un contesto del genere, è bello intercettare e vivere una crescita di questo tipo".
Il razzismo e la ferita ancora aperta
L’episodio degli insulti razzisti a Cagliari è una cicatrice che Kean porta ancora con sé. "È stato brutto, ci sono rimasto molto, molto, molto male", ricorda. All’epoca aveva solo 19 anni e non si aspettava tanta crudeltà: "Non mi aspettavo che in un campo da calcio potessero succedere queste cose. Io credevo che la gente vedesse lo stadio come un ambiente in cui portare i bambini, in modo che si rendessero conto di come il calcio faccia realizzare i sogni, anche quelli tanto grandi. E invece si ritrovano di fronte a questo genere di cose. Non è normale, così come non lo è fuori dal calcio". Ma non vuole generalizzare: "Quando mi dicono 'Eh, l’Italia è un Paese razzista', io mi incazzo parecchio". Il problema, spiega, è globale: "Il razzismo c’è dappertutto. Ma in Italia stiamo recuperando. È merito delle nuove generazioni, i ragazzi di oggi sono molto più sensibili. Meglio tardi che mai".
L’azzurro negli occhi e nel cuore
Per Kean, la Nazionale è sempre stata un sogno. E ogni volta che indossa l’azzurro, quel sogno si rinnova. "Ho avuto e ho un rapporto molto intenso con la Nazionale italiana. Scendere in campo con la maglia azzurra è una cosa unica", confessa l'attaccante. E quest'anno poi la stagione è ancor più importante visto che nel 2026 tornano i Mondiali negli Stati Uniti: "Stiamo per iniziare la stagione che porta alla Coppa del Mondo, e nella mia testa ci sono sempre le immagini e le emozioni che ho vissuto nel 2006: avevo sei anni, mi ritrovavo nella piazzetta del mio quartiere insieme a tutti gli amici, avevo il ghiacciolo in bocca e guardavo le partite dei Mondiali. Ero lì, speravo che l’Italia vincesse e adesso ci sono io a giocare con la Nazionale. Ecco, questa è una sensazione indescrivibile".
La musica come valvola di sfogo
Parallelamente al calcio, Kean ha coltivato una forte passione per la musica. Un altro modo per staccarsi dal campo di gioco e per raccontare sé stesso attraverso un'altra forma. Nel 2023 ha collaborato con il gruppo 19F, e a dicembre 2024 ha pubblicato il suo primo album, Chosen. Per lui la musica è libertà: "È l’arte attraverso cui esprimo la mia gioventù, è il mio sfogo". Scrivere testi, creare suoni, lanciare messaggi: "Con i pezzi che scrivo voglio lanciare un messaggio, anche perché credo che una carriera calcistica alla fine non ti impedisce di fare quello per cui ti senti davvero portato. Se sei veramente libero e vuoi fare musica, puoi farlo anche se sei un giocatore professionista". Ma la musica non è l'unica passione extra calcio di Moise che ha per raccontarsi e collegarsi con il resto del mondo.
Moda e identità: “super vintage, ma comfortable”
La moda è un’altra forma di espressione per Kean, un modo per raccontarsi al mondo. "Attraverso un certo outfit tu puoi tirare fuori quello che ti senti. Quello che hai dentro in un determinato momento della tua giornata o della tua vita. È una cosa che riguarda solo te stesso. Se un giorno ti svegli in un certo modo e hai voglia di metterti addosso delle cose in particolare, non devi sentirti condizionato dai giudizi altrui: devi farlo e basta". E ancora: "Mi piace anche come argomento di discussione. Vestirsi è un modo di esprimersi", afferma. Il suo stile è ispirato agli anni duemila: "È quello il periodo da cui traggo maggiore ispirazione quando si tratta di stile. È come se sentissi di aver già vissuto, di essere rimasto a quell’epoca, almeno mentalmente". La definizione perfetta? "Super vintage, ma anche comfortable". Non sorprende, quindi, l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale sia stato scelto da Guess come volto del brand. "Quando Guess mi ha contattato… non ho esitato un attimo. I jeans e gli altri abiti di Guess mi ricordano molto ciò che mi piaceva indossare quando ero un ragazzo, hanno delle linee e un design molto vintage. E quindi me li sento benissimo addosso, in qualche modo mi rappresentano. È un ambiente fatto di persone che mi hanno accolto alla grande, che fin da subito mi hanno fatto sentire parte di una vera e propria famiglia".
