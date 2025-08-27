Pioli segue Tudor: "Mercato, non si capisce. Così è come non aver lavorato"

"Sento che si parla poco della partita di domani. E' vero che abbiamo un grande vantaggio, ma il turno dobbiamo ancora superarlo e darlo per scontato sarebbe un errore. Per il portiere da schierare domani non ho ancora deciso". Queste le parole di Stefano Pioli , intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida contro gli slovacchi del Polissya valida per il ritorno dello spareggio di Conference League: evento in programma giovedì 28 agosto alle ore 20 sul campo del Mapei Stadium: l'impianto di Reggio Emilia dista circa 170 km dall'Artemio Franchi, interessato dai lavori di ristrutturazione. La Viola si presenta all'appuntamento forte del triplo vantaggio dell'andata, dovendo però fare a meno di Moise Kean , che in Slovacchia ha rimediato un rosso diretto per avere reagito con una sbracciata alla tirata di capelli di Sarapij in fase di marcatura. Gli uomini di Pioli sono inoltre reduci dal pareggio contro il Cagliari alla prima giornata di campionato alla Unipol Domus , dove al gol di Rolando Mandragora al 68' ha risposto Sebastiano Luperto al 4' minuto di recupero.

Pioli: "Piccoli arrivato al momento giusto

Queste le parole di Pioli, che ha inoltre risposto sulle condizioni di Edin Dzeko: "Edin sta bene, ha avuto qualche problemino ma ora è pronto per giocare. È più un centravanti di manovra che di profondità, ma ha un’intelligenza tale da fare sia l’uno che l’altro. Le squadre si costruiscono mettendo in campo diverse caratteristiche. La formazione? Qualcosa cambierò. A Cagliari ho cercato di dare continuità, ma quella di domani sarà la terza trasferta in una settimana, domenica avremo la quarta. Sono convinto di avere un’ottima squadra di 22-23 giocatori, ma non cambierò l’atteggiamento. Kean non ci sarà, saremo comunque una squadra equilibrata per affrontare questa partita". Così invece sull'inserimento in organico di Roberto Piccoli, acquistato a titolo definitivo dal Cagliari. "Sicuramente un innesto importante, ci dà ancora più possibilità offensive: caratteristiche sia di profondità sia di gestione della palla, può giocare solo o con un altro attaccante, ha capacità tecniche e fisiche. La società ha fatto un bell’investimento, lui è arrivato con grande energia e vogliamo che vengano a Firenze con quest’atteggiamento. È arrivato nel momento giusto". Poi, il richiamo sulla sfida di Conference: "Nessuno di voi sta parlando della partita di domani, ma il passaggio del turno è ancora da conquistare. Metterò in campo la formazione migliore, in porta sceglierò domani.

Pioli su Fagioli: "È un costruttore"

"Sul mercato mancano gli ultimi giorni - ha aggiunto - vediamo cosa può succedere. Sono stato chiaro, se si può alzare il livello lo faremo altrimenti rimaniamo così". Così invece sull'ex centrocampista della Juve Nicolò Fagioli: "Secondo me è un costruttore di gioco perché è dinamico, vede la giocata, è bravo tecnicamente. Possiamo costruire con un solo centrocampista e lui lo vedo il più adatto, ma possiamo farlo anche giocando 3 più 2. Adesso si è sicuramente completato il reparto offensivo, ho la fortuna di avere giocatori come Fazzini e Gudmundsson che possono giocare anche da mezzala. Fagioli ha le qualità per muovere bene palla, vedo lui al centro del gioco. Nella partita sono tante le situazioni ed è lì che dobbiamo migliorare. È un bene adesso giocare tanto, perché ci dicono a che livello siamo nelle varie situazioni. Giovedì scorso abbiamo giocato con un livello di qualità più alto, domenica più basso a livello tecnico e di lucidità, non abbiamo fatto le migliori scelte possibili. Strada facendo capiremo dove insistere un po’ di più, adesso mi sto occupando degli equilibri della squadra".