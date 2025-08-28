Tuttosport.com

Fiorentina-Polissya: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Conference League in tempo reale

Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sede scelta per l'inagibilità del Franchi, si riparte dal 3-0 dell'andata per la Viola. Pioli con un occhio già alla sfida di domenica contro il Torino
4 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

REGGIO EMILIA - Archiviato l'1-1 al debutto in Serie A alla Domus Arena contro il Cagliari, alle ore 20 la Fiorentina sfida gli ucraini del Polissya nel ritorno dei playoff di Conference League. La Viola ha già liquidato la pratica all'andata ottenendo un rotondo 3-0 grazie all'autorete del portiere Kudryk e ai sigilli di Gosens e Gudmundsson. Dato il parziale, Stefano Pioli, che dovrà fare a meno dello squalificato Moise Kean, espulso nel primo round della doppia sfida, opererà un ampio turnover in vista del match di campionato di domenica alle 18.30 all'Olimpico Grande Torino contro i granata. La partita si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non all'Artemio Franchi di Firenze, ancora inagibile.  

SEGUI FIORENTINA-POLISSYA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Fiorentina-Polissya: diretta tv e streaming

Fiorentina-Polissya, ritorno dei playoff di Conference League, è in programma alle ore 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in diretta su Sky Sport (201) e Sky Sport Calcio (251) e in chiaro su TV 8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

 

 

Le probabili formazioni di Fiorentina-Polissya

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Fazzini, Dzeko. Allenatore: Pioli. 

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Gosens, Ranieri, Pongracic, Fortini, Kospo, Kouadio, Sohm, Richardson, Sabiri, Gudmundsson, Braschi. 

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Korniichuk; Liedniev, Babenko, Andriievskyi; Hutsuliak, Filippov, Nazarenkno. Allenatore: Rotan. 

A disposizione: Volynets, Ulihanets, Talles Costa, Beskorovainyi, Vialle, Karaman, Goncalves, Mykytyuk, Gayduchyk.

ARBITRO: De Burgos (Spagna). ASSISTENTI: De Francisco-Perez De Mendiola. IV UFFICIALE: Cordero. VAR: Gomez. ASS. VAR: Munuera. 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

