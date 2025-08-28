Fiorentina-Polissya: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming la Conference League in tempo reale

SEGUI FIORENTINA-POLISSYA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

Fiorentina-Polissya: diretta tv e streaming

Fiorentina-Polissya, ritorno dei playoff di Conference League, è in programma alle ore 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e sarà visibile in diretta su Sky Sport (201) e Sky Sport Calcio (251) e in chiaro su TV 8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Polissya

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Fazzini, Dzeko. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Gosens, Ranieri, Pongracic, Fortini, Kospo, Kouadio, Sohm, Richardson, Sabiri, Gudmundsson, Braschi.

POLISSYA (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Korniichuk; Liedniev, Babenko, Andriievskyi; Hutsuliak, Filippov, Nazarenkno. Allenatore: Rotan.

A disposizione: Volynets, Ulihanets, Talles Costa, Beskorovainyi, Vialle, Karaman, Goncalves, Mykytyuk, Gayduchyk.

ARBITRO: De Burgos (Spagna). ASSISTENTI: De Francisco-Perez De Mendiola. IV UFFICIALE: Cordero. VAR: Gomez. ASS. VAR: Munuera.