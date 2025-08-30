Tuttosport.com

Kean rinnova con la Fiorentina fino al 2029: "Tutti hanno creduto in me"

L'attaccante azzurro prolunga il suo contratto con il club viola: il comunicato ufficiale
3 min
Kean rinnova con la Fiorentina fino al 2029: "Tutti hanno creduto in me"© AGENZIA ALDO LIVERANI SAS
FIRENZE - "ACF Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che legava il calciatore Moise Kean al Club viola, fino al 30 giugno 2029". Con questo comunicato ufficiale l'attaccante azzurro e il club viola si legano per altri quattro anni. Rinato a Firenze, l'ex Juve in estate ha declinato importanti offerte da Napoli e Al Hilal e ora ha deciso di prolungare il suo rapporto con la squadra che lo ha rilanciato. Nella nota si legge: "La Fiorentina e Moise Kean proseguiranno pertanto insieme il percorso iniziato nella stagione 2024/25, nella quale il calciatore ha realizzato 25 reti in 44 presenze tra Campionato, Coppa Italia e Conference League".

Le parole di Commisso

Queste le parole del presidente Commisso: Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze. E da allora abbiamo lavorato, facendo anche importanti sforzi economici per continuare ad averlo in maglia viola prolungando in questi giorni a Moise il contratto che già lo legava al nostro Club. Sono molto contento di questa scelta, fatta per il bene della Fiorentina, dei nostri tifosi e del giocatore stesso”.

La soddisfazione di Kean

Anche Moise ha voluto esprimere la propria soddisfazione per questo rinnovo: “Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia. Mi sono impegnato al massimo e ringrazio ancora i nostri tifosi per il sostegno e l’affetto, tutti mi hanno aiutato molto nel raggiungere i risultati ottenuti nella scorsa stagione e il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA