Nicolussi ufficiale alla Fiorentina, quanta Juve e Kean: "Avevamo 8 anni"

La Fiorentina si è messa in moto in queste ultime ore di calciomercato. Dopo il rinnovo del contratto di Kean , il club viola ha ufficializzato anche l'acquisto di Nicolussi Caviglia dal Venezia : prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Il centrocampista italiano ed ex Juv e ritrova così il suo amico Moise (sono cresciuti insieme nelle giovanili) ed è pronto a una sfida molto importante per la sua carriera, dopo l'ottimo anno con i lagunari. Il mediano avrà l'occasione di mettersi alla prova con una big, dopo gli spezzoni con la Vecchia Signora, e di giocare in Conference League. Pioli potrà ruotarlo con l'altro ex bianconero Fagioli, con Mandragora e Sohm. Tante soluzioni e rotazioni per una stagione piena di impegni.

Nicolussi, ufficiale alla Fiorentina: il comunicato

Questa la nota della società: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il calciatore Hans Nicolussi Caviglia dal Venezia F.C.". Poi il comunicato prosegue: "Nicolussi Caviglia, nato ad Aosta il 18 giugno 2000, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e, dopo aver esordiato in Serie A con la maglia bianconera, nel corso della sua carriera, ha giocato, in Serie A, anche con la Salernitana. Nell’ultima stagione con il Venezia è sceso in campo in 35 occasioni, realizzando 4 reti e fornendo 3 assist. Il nuovo calciatore viola vestirà la maglia numero 14".

Le dichiarazioni di Nicolussi Caviglia

"Le prime sensazioni sono ottime, non sto a dire quanto è magnifico il centro sportivo Viola Park per lavorare, è veramente un posto unico e direi che le premesse sono ottime. Io sono a disposizione e ce la metterò tutta quando andrò in campo, ho già incontrato mister Pioli e tutti gli altri, non vedo l'ora di giocare. La concorrenza fa parte del gioco ed è normale, ma ognuno ha le sue caratteristiche e cercherò di far valere le mie, sono veramente contento di iniziare", ha spiegato Nicolussi Caviglia che quando gli è stato fatto notare come l'anno scorso sia stato uno dei giocatori che ha segnato di più su calcio di punizione, ha spiegato: "E' un fondamentale che alleno da sempre, sul quale lavoro ed è una cosa che mi piace molto fin da piccolo. Anche gli anni scorsi mi sono sempre allenato e cercherò di farlo ancora". Poi ha concluso sul legame con Kean: "Con Moise c'è un'amicizia veramente da tanto tempo, da quando avevamo 8 anni siamo insieme. Sono contento di unirmi di nuovo a lui e sono felice che sia qui, cercherò di seguire le sue orme".