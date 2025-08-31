Pioli: "La partita l'abbiamo fatta noi. Soddisfatto dell'inizio di stagione"

Il Torino blocca la Fiorentina sullo 0-0. Nel match dell'Olimpico Grande Torino, valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2025/2026, le due squadre si annullano e ottengono un punto per parte. Entrambe le compagini hanno tentato più volte l'approccio con il gol, ma ad andarci decisamente vicina è stata la Fiorentina di Stefano Pioli: un colpo di testa a scavalcare Israel al 73' da parte di Gosens sembrava ormai destinato a portare ad uno il computo delle reti a favore del club viola, ma così non è stato. Ad intervenire sul pallone, infatti, ci ha pensato Moise Kean , che clamorosamente lo ha tolto dalla porta, mandando in fumo il potenziale vantaggio della Fiorentina . Nel finale le due compagini hanno comunque provato a spezzare l'equilibrio, ma al termine dei 4' recupero devono accontentarsi di un pareggio a reti bianche. In seguito a questo risultato il Torino conquista il suo primo punto stagionale, mentre la Fiorentina va a quota 2. Dopo la sosta la squadra granata sarà impegnata nella trasferta dell'Olimpico contro la Roma, mentre i toscani ospiteranno il Napoli al Maradona. Al termine del match ha parlato Stefano Pioli , che ha commentato la prestazione dei suoi contro i granata di Marco Baroni.

Fiorentina, parla Pioli

"Mi aspetto sempre di poter vincere la partita e alla fine potevamo anche riuscirci. Il Torino ha giocato una partita fisica, noi abbiamo concesso solo palle lunghe. Abbiamo un po' sofferto sui duelli, ma la partita l'abbiamo fatta noi. Giocare con due attaccanti così non è semplice e si può migliorare. In alcuni casi li abbiamo cercati bene, in altri meno. La prestazione della squadra mi è piaciuta, abbiamo creato tante occasioni potenzialmente potevano diventare pericolose". Lo dice il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ai microfoni di Dazn, dopo la partita pareggiata 0-0 contro il Torino. "Gosens e Dodò sono due esterni forti, potremmo anche giocare con la difesa a quattro. Credo, però, che per i giocatori che ho siamo meglio giocare a tre. Credo che possiamo reggere bene determinate situazioni, poi ci sono tanti modi di stare in campo. Sono soddisfatto di come abbiamo iniziato la stagione in generale. Atteggiamento e mentalità giusta", aggiunge l'allenatore viola.