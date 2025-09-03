Nicolussi Caviglia ha sempre dimostrato di avere personalità, sia quando Allegri lo ha schierato da titolare nella finale di Coppa Italia vinta lo due anni fa contro l'Atalanta, sia quando dice di indossare il numero 14 per ispirarsi a Johann Cruijff . Il centrocampista è passato dal Venezia alla Fiorentina in prestito per un milione con obbligo di riscatto fissato a 7 in caso di disputa della metà delle gare stagionali. Un rimpianto per la Juventus che lo ha lasciato andare in Veneto in maniera frettolosa e per fare cassa l'estate scorsa per la cifra irrisoria di 3,5 milioni di euro.

Nicolussi Caviglia con Kean e Fagioli: reunion bianconera

Nicolussi Caviglia si è presentato alla stampa da nuovo calciatore della Fiorentina: "Diverse società si sono interessate a me, ma passare dal Venezia ai viola era lo step di cui avevo bisogno per la mia crescita. Allegri mi ha insegnato a leggere i momenti della gara, Di Francesco mi ha insegnato a ragionare da leader e nel vedere prima le giocate. Sarà bello per me giocare in Europa, vogliamo andare fino in fondo in Conference League". Ritrovare due ex compagni come Kean e Fagioli sarà uno stimolo in più: "Gioco con Moise dai tempi dei pulcini. Con lui conservo un rapporto speciale, idem per Nicolò con il quale eravamo insieme in Primavera. Negli anni ho imparato a giocare sia a due che a tre come vertice basso, un calciatore moderno deve saper fare tutto e perfezionare le proprie abilità".

Idolo Cruyff e obiettivi futuri

Il centrocampista classe 2000 giocherà con la maglia numero 14 e ha pubblicamente spiegato i motivi: "È la data di nascita di mia sorella e ho sempre stimato Cruijff da calciatore e allenatore, di lui ho ammirato la disciplina e la creatività. Inoltre sui piazzati sono migliorato allenandomi alla Juventus con Pjanic, tra i calciatori attuali mi piace come calcia James Ward-Prowse del West Ham". Infine Nicolussi Caviglia ha ammesso di avere una passione per la letteratura e per il golf: "Amo leggere e ultimamente ripasso l'Iliade, è un libro che reputo sempre attuale. Amo il golf perchè lo reputo molto simile al calcio per ciò che concerne la concentrazione e la possibilità di essere decisivi con un gesto tecnico, come fosse un calcio di punizione".

