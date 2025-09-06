Gudmundsson fa preoccupare la Fiorentina: infortunio con l'Islanda, "da valutare"

Albert Gudmundsson è stato grande protagonista nella sfida tra Islanda e Azerbaigian , valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’attaccante della Fiorentina , ha messo a segno un gol e fornito un assist, contribuendo in maniera decisiva al successo della sua nazionale per 5-0. Una prestazione brillante, che conferma il suo buon momento di forma e le aspettative riposte su di lui sia in patria che in Serie A. Tuttavia, la serata perfetta è stata rovinata da un problema fisico che rischia di complicare il suo rientro a Firenze. Gudmundsson, infatti, è stato costretto a lasciare il campo al 70' minuto a causa di un infortunio alla caviglia, alimentando la preoccupazione tra i tifosi viola.

Le parole del ct islandese: “Speriamo in notizie positive”

A gettare un po’ d’acqua sul fuoco ci ha pensato il commissario tecnico dell’Islanda, Arnar Gunnlaugsson, che al termine del match ha parlato delle condizioni dell’attaccante. “Speriamo di avere una diagnosi migliore in questi giorni, quindi di avere una notizia positiva – ha dichiarato il ct –. Resta da valutare, ma si è leggermente storto la caviglia. Ora nei prossimi giorni valuteremo se sarà pronto per martedì”. Il ct ha poi sottolineato l’importanza della prestazione di Gudmundsson contro l'Azerbaigian: “È bello per lui segnare un gol, gli ho chiesto di farlo in questa partita e ha anche fatto un assist. Quindi speriamo di poterlo avere al meglio”. Le sue parole trasmettono cauto ottimismo, ma il responso definitivo arriverà solo con gli accertamenti medici previsti nelle prossime ore.