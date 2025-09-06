Pioli: "Kean, sono contento. Fiorentina solo all'inizio, non penso al Milan"

" Quello che vogliamo cercare di fare è alzare il livello e la nostra competitività, ma questo è l'inizio di un percorso, c'è bisogno di lavoro e continuità. Mi auguro che questi anni ci possano portare dei risultati migliori". Lo ha detto ai microfoni di Dazn il tecnico viola Stefano Pioli . "Le motivazioni per tornare in Italia sono state semplici, nel senso che la Fiorentina mi ha mi ha chiamato nel momento giusto, volevo tornare e quando ha chiamato la Fiorentina chiaramente non potevo che accettare questa offerta", ha aggiunto Pioli che poi parlando della recente chiusura del calciomercato estivo ha sottolineato: " Contento che sia rimasto Kean , contento che sia arrivato Edin Dzeko, contento che il club abbia mantenuto i giocatori forti, l'ossatura base della squadra dell'anno passato, facendo anche dei investimenti economici per Gosens, per Fagioli, per Gudmundsson , e quindi credo che la base sia solida, su questa base vogliamo costruire qualcosa di importante".

A volte ritornano: Pioli e la gara contro il Milan

"Gli avversari che affrontiamo sono sempre molto importanti, sono sempre da tenere in grande considerazione, soprattutto per il nostro modo di difendere e attaccare - ha proseguito il tecnico viola -. Credo che per come è costruita la squadra sarà più facile vedere la difesa tre che quella a quattro, ma quello sarà il campionato e il campo che ci dirà su cosa insistere, su cosa modificare, su cosa migliorare, quindi siamo aperti a tutto, ma abbiamo delle regole di gioco che vanno al di là dei moduli". Fra poco più di un mese Pioli è atteso da un ritorno importante. "Il prossimo 19 ottobre ci sarà la partita Milan-Fiorentina - ha ricordato l'allenatore gigliato -. No, non l'ho segnata, nel senso che continuo a ripetere alla squadra di guardare una partita alla volta, quindi non posso andare oltre, è chiaro che sarà una giornata particolare perché è la prima volta che ritorno in un ambiente e in uno stadio che mi hanno regalato grandissime emozioni, grandissime soddisfazioni, ma ci penseremo poi quando ci avvicineremo a quella data".

Quando un allenatore è vincente?

"Secondo me è un errore pensare o far credere alla gente che un allenatore vincente è solamente quello che vince lo scudetto - ha raccontato Pioli -. Gli allenatori vengono chiamati dalle squadre con degli obiettivi da raggiungere, con delle aspettative e ogni allenatore che riesce a raggiungere le aspettative e l'obiettivo, che è sempre fissato al club, è un allenatore vincente. Quindi è un allenatore vincente chi salva, è un allenatore vincente chi porta la squadra in Europa e aveva questo obiettivo. Io sono molto concentrato per far sì che il mio lavoro sia di alto livello, perché devo stare sotto pressione, e devo comunque dimostrare che sono un allenatore di livello".