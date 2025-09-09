Tuttosport.com

Gudmundsson ko, in forte dubbio per Fiorentina-Napoli: l'esito degli esami

Il trequartista viola si è infortunato con la sua nazionale durante la gara delle qualificazioni ai Mondiali contro l'Azerbaigian
Resta in forte dubbio la presenza di Albert Gudmundsson per la partita di sabato al Franchi contro il Napoli. L'attaccante islandese della Fiorentina, dopo aver lasciato in anticipo il ritiro con la sua nazionale per un infortunio alla caviglia riportato durante la gara di qualificazioni mondiali contro l'Azerbaigian, ha fatto rientro ieri sera a Firenze dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti.

La nota della Fiorentina

La Fiorentina ha diramato una nota sul proprio sito web in cui spiega l'esito degli esami sostenuti da Gudmundsoon che hanno riscontrato ''una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore in seguito al trauma contusivo/distorsivo rimediato sabato scorso. Il giocatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare un'eventuale disponibilità per la gara di sabato prossimo''.

Tutte le news di Fiorentina