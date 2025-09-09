Gudmundsson ko, in forte dubbio per Fiorentina-Napoli: l'esito degli esami

Resta in forte dubbio la presenza di Albert Gudmundsson per la partita di sabato al Franchi contro il Napoli . L'attaccante islandese della Fiorentina , dopo aver lasciato in anticipo il ritiro con la sua nazionale per un infortunio alla caviglia riportato durante la gara di qualificazioni mondiali contro l'Azerbaigian, ha fatto rientro ieri sera a Firenze dove è stato sottoposto ad una serie di accertamenti .

La nota della Fiorentina

La Fiorentina ha diramato una nota sul proprio sito web in cui spiega l'esito degli esami sostenuti da Gudmundsoon che hanno riscontrato ''una sollecitazione a carico del legamento perone/astragalico anteriore in seguito al trauma contusivo/distorsivo rimediato sabato scorso. Il giocatore ha iniziato immediatamente il percorso terapeutico/riabilitativo stabilito dallo staff sanitario viola e le sue condizioni saranno rivalutate nel corso dei prossimi giorni al fine di considerare un'eventuale disponibilità per la gara di sabato prossimo''.