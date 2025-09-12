Pioli vota Conte: “Tra i top al mondo. Kean? Può ancora migliorare”

Napoli favorito per lo scudetto

Pioli parla sia di Antonio Conte, sia della squadra partenopea, favorita per lo scudetto. "La sfida con Conte? Lui è tra i migliori al mondo, sia io, sia lui avremo preparato delle strategie, ma saranno poi i giocatori con le loro qualità a far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Il Napoli è la squadra campione, è fortissima e si è rinforzata molto, per questo è la favorita alla conquista del titolo. Ma tra noi e loro dirà il campo se esiste e quanto è grande la differenza. Noi domani affronteremo la partita con grande convinzione e voglia di fare. Di certo non esistono squadre imbattibili e noi dovremo essere bravi a cogliere i loro difetti. Il Napoli ha tante soluzioni, soprattutto a destra, importante la comunicazione tra i nostri giocatori, certo la nostra fase difensiva dovrà essere molto attenta, soprattutto senza palla. Sulle palle inattive loro sono molto forti, abbiamo studiato le loro situazioni offensive".

"Contento di avere Kean"

Poi l'allenatore ex Milan parla del suo attaccante, reduce da tre reti realizzate in azzurro contro Estonia e Israele. "Mose Kean è forte e mi sento fortunato ad averlo. Credo che abbia anche ulteriori margini di miglioramento. Edin Dzeko è tornato con fiducia, felicità e autostima". Poi continua facendo un'analisi sui singoli: "Gudmundsson ha un problema alla caviglia, valuteremo domani. La mia mentalità non è pensare alla partita precedente, ma al presente, sarà la partita a dirci a che punto siamo. Abbiamo cinque giocatori offensivi, Fazzini può essere un giocatore importante, a Torino volevo freschezza, le scelte erano improntate anche a questo. Da Fagioli mi aspetto tanto, è un centrocampista completo, a Torino ha faticato a trovare la posizione, domani giocherà e sarà diverso. La carta non vale niente, sarà il campo a dire quanto valiamo, i rigoristi saranno Kean e Gud, prima della partita deciderò chi sarà il primo e chi sarà il secondo".