Fiorentina, Pioli perde un big: che assenza per la sfida al Napoli!

Oltre al derby d'Italia tra Juventus ed Inter, il terzo turno di Serie A propone anche l'affascinante sfida tra Fiorentina e Napoli in programma al Franchi. Una partita già significativa per la lotta scudetto, con gli azzurri di Antonio Conte che vogliono restare a punteggio pieno. I viola sono invece ancora alla ricerca della loro prima vittoria dopo i pareggi contro Cagliari e Torino. Nella lista dei convocati di Stefano Pioli è però arrivata una notizia importante sulle condizioni di Albert Gudmundsson.