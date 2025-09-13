Fiorentina, Pioli perde un big: che assenza per la sfida al Napoli!

Oltre al derby d'Italia tra Juventus ed Inter, il terzo turno di Serie A propone anche l'affascinante sfida tra Fiorentina e Napoli in programma al Franchi. Una partita già significativa per la lotta scudetto, con gli azzurri di Antonio Conte che vogliono restare a punteggio pieno. I viola sono invece ancora alla ricerca della loro prima vittoria dopo i pareggi contro Cagliari e Torino. Nella lista dei convocati di Stefano Pioli è però arrivata una notizia importante sulle condizioni di Albert Gudmundsson.
Fiorentina-Napoli, Gudmundsson fuori dai convocati
C'era grande attesa in casa Fiorentina per scoprire la decisione finale di Stefano Pioli su Albert Gudmundsson. L'ex Genoa aveva infatti rimediato un infortunio alla caviglia durante l'ultima pausa nazionali con l'Islanda. Un problema che lo costringerà a saltare la sfida contro i campioni d'Italia. Di seguito la lista completa dei calciatori viola disponibili.
- Portieri: De Gea, Lezzerini, Martinelli.
- Difensori: Comuzzo, Dodò, Fortini, Gosens, Lamptey, Kouadio, Marí, Parisi, Pongracic, Ranieri, Viti.
- Centrocampisti: Fagioli, Fazzini, Mandragora, Ndour, Richardson, Sohm, Nicolussi Caviglia.
- Attaccanti: Piccoli, Dzeko, Kean, Sabiri