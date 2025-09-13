Pioli amaro: “Con il Napoli si paga tutto. La classifica? Mi aspettavo qualche punto in più”

FIRENZE - Male la prima casalinga della stagione per la Fiorentina travolta 3-1 dal Napoli campione d'Italia. Le parole di Stefano Pioli nel post-partita ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo cominciato male tutti i due tempi. Purtroppo contro avversari di così spessore, di così tanta qualità, gli errori li paghi. Loro hanno ottimizzato e sfruttato al massimo i nostri errori, soprattutto sui due pali di attiva, sui due calci d'angolo, dove si sono fatti trovare impreparati. Dopo è stata difficile perché l'avversario è di livello, l'avversario è forte, ha qualità, ha forza, ha tutto. Ma la squadra ha giocato, è stata brava perché dopo 15 minuti e sei sotto di due gol con il Napoli non è semplice, ma abbiamo continuato a giocare, abbiamo continuato a stare compatti, abbiamo continuato a provarci, abbiamo avuto le nostre occasioni, anche per fare i gol in primo tempo. Certo che dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, perché ripeto, anche i nostri avversari hanno fatto degli errori, ma noi non ne abbiamo approfittato e loro invece hanno approfittato con la qualità che hanno".

Sulla situazione

"Mi aspettavo qualche punto in più in classifica, questo sicuramente, due punti in tre partite sono sicuramente pochi per noi, ma ripeto, squadra nella difficoltà di oggi, che sono state dettate da errori nostri, ma anche dalla qualità degli avversari, la squadra è stata squadra e io ho visto delle buone cose anche in una partita così difficile".

Sugli errori in difesa

"Sicuramente sul gol di Hojlund non dobbiamo tentare l'anticipo, perché non siamo in superiorità numerica, siamo in parità numerica. Certo, c'è stato un errore e lui è stato bravo a sfruttare il nostro errore. Se sbagli queste letture, se sbagli queste situazioni contro l'avversario di così tanta qualità, poi alla fine le paghi, anche il rigore. Il rigore era un rigore da evitare con più lucidità. Chiaro che si cresce anche e soprattutto attraverso gli errori. Noi stasera ne abbiamo fatti qualcuno di troppo e soprattutto ne abbiamo fatti a inizio partita, a inizio secondo tempo, quando invece la squadra poteva trovare un po' più di fiducia, un po' più di certezza e dopo, ripeto, sotto 2-0 secondo me la fine è stata una partita dove noi comunque abbiamo giocato, comunque abbiamo lottato, abbiamo tirato in porta come loro, abbiamo avuto il calcio d'angolo come loro, ma loro sono stati più bravi nel particolare e nei dettagli. Sono quelli che fanno la differenza, quindi è chiaro che sono situazioni che giustamente dovremmo leggere meglio e che dovremo leggere meglio in futuro per diventare una squadra più competitiva".

Dzeko e Sohm deludenti?

"Secondo me Sohm ha fatto una buonissima partita, aveva un duello con un giocatore molto forte che era Anguissa, doveva dividersi l'uscita su Anguissa, l'uscita su Di Lorenzo, secondo me ha lavorato bene, poi dopo l'ha cambiata perché con un centrocampo 2, costruzione con due preferiti, Mandragola e Nicolussi, ma secondo me ha fatto una buona partita perché possa anche essere così. Ho scelto Dzeko perché volevamo cercare di dare un po' più fastidio alla loro pressione, con Dzeko alle spalle di Lobotka, qualche volta ci siamo riusciti, qualche volta no, ma ripeto, per quello che a volte è spesso la strategia della partita, la preparazione della partita è importante, ma poi dopo le partite cambiano e bisogna saperle interpretare. Noi siamo andati subito in difficoltà e chiaramente dopo lo sviluppo è stato un po' diverso da quello che ci aspettavamo, però ripeto, sì, dobbiamo crescere, dobbiamo migliorare, dobbiamo evitare certi errori, ma io credo che la partita poi comunque l'abbiamo sviluppata sicuramente con generosità e secondo me anche con qualità perché potevamo segnare anche noi due o tre gol".